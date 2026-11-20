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20.11.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 0,434 EUR.
Im Tradegate-Handel gewannen die Cavendish Hydrogen-Papiere um 09:28 Uhr 3,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,434 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,416 EUR. Bisher wurden heute 9'566 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 112,226 Prozent. Am 18.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,371 EUR. Mit einem Kursverlust von 14,533 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 12.11.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,01 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -45,70 Prozent auf 26.27 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 48.38 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 18.05.2028 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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