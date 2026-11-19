Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,5 Prozent auf 0,425 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,400 EUR. Bei 0,431 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 45'688 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,920 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 116,471 Prozent zulegen. Am 18.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,371 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 14,710 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 NOK. Im Vorjahresquartal waren -2,01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cavendish Hydrogen im vergangenen Quartal 26.27 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -45,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cavendish Hydrogen 48.38 Mio. NOK umsetzen können.

Voraussichtlich am 25.02.2027 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.05.2028 dürfte Cavendish Hydrogen die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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