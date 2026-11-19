Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 8,6 Prozent auf 0,411 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,400 EUR. Mit einem Wert von 0,431 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 29'879 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 30.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 123,844 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2026 (0,371 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 10,931 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cavendish Hydrogen liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,01 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -45,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 48.38 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 26.27 Mio. NOK.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2028-Bilanz auf den 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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