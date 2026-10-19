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19.10.2026 16:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 0,473 EUR.
Um 16:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 0,473 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,471 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,495 EUR. Bisher wurden heute 26'750 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.
Am 18.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,924 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 95,349 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,700 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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