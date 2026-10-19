Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Kurseinbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 0,473 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,471 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,495 EUR. Bisher wurden heute 26'750 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Am 18.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,924 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 95,349 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,700 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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