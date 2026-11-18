Die Cavendish Hydrogen-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 0,409 EUR abwärts. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,371 EUR nach. Bei 0,426 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 49'479 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 30.04.2026 markierte das Papier bei 0,920 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 125,214 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2026 (0,371 EUR). Mit Abgaben von 9,302 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 12.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -2,01 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -45,70 Prozent auf 26.27 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48.38 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 25.02.2027 vorlegen. Am 18.05.2028 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2028 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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