Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 0,424 EUR abwärts. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,424 EUR. Bei 0,426 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'268 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 30.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,920 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 116,981 Prozent wieder erreichen. Am 16.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,413 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 2,594 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 12.11.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,01 NOK je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Cavendish Hydrogen mit einem Umsatz von insgesamt 26.27 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.38 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um -45,70 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2028-Finanzergebnisse von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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