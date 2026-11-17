Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 0,414 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,414 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,414 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 28'834 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.04.2026 auf bis zu 0,920 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 122,491 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2026 bei 0,413 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 0,121 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -2,01 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26.27 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.38 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 25.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2028-Kennzahlen am 18.05.2028.

Redaktion finanzen.ch

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