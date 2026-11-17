Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Cavendish Hydrogen zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,430 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,455 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,414 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 21'706 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Bei 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,203 Prozent. Bei einem Wert von 0,413 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 3,842 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,01 NOK je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26.27 Mio. NOK – eine Minderung von -45,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 48.38 Mio. NOK eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 25.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2028-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.05.2028 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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