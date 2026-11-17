Um 09:28 Uhr sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 8,2 Prozent auf 0,455 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,455 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,414 EUR. Bisher wurden heute 1'010 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,420 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,413 EUR am 16.11.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,131 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 12.11.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,01 NOK je Aktie gewesen. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26.27 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48.38 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q4 2026 wird am 25.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 18.05.2028 dürfte Cavendish Hydrogen die Q1 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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