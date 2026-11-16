Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen bricht am Montagnachmittag ein

Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 10,9 Prozent auf 0,415 EUR. Bei 0,413 EUR markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,448 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 93'298 Cavendish Hydrogen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,920 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 121,954 Prozent zulegen. Am 16.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,413 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,362 Prozent.

Cavendish Hydrogen liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,01 NOK je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -45,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 26.27 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 48.38 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Cavendish Hydrogen die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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