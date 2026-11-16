Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger schicken Cavendish Hydrogen am Mittag tief südwärts

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 9,8 Prozent im Minus bei 0,420 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,413 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,448 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70'058 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2026 markierte das Papier bei 0,920 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 119,309 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,413 EUR ab. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 1,574 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -2,01 NOK vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -45,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 26.27 Mio. NOK im Vergleich zu 48.38 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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