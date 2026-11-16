Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen gibt am Vormittag deutlich nach

Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr um 5,4 Prozent auf 0,440 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,428 EUR. Bei 0,448 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 47'947 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,920 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2026. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 52,174 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,428 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,841 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -2,01 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -45,70 Prozent auf 26.27 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 48.38 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 04.03.2027 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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