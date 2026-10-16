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16.10.2026 16:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen steigt am Nachmittag stark
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Plus bei 0,509 EUR.
Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,5 Prozent auf 0,509 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,510 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,472 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19'676 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Am 18.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,924 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 81,532 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,456 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie 10,511 Prozent sinken.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 48.28 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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