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16.10.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 0,481 EUR abwärts.
Um 12:28 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 0,481 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,472 EUR. Bei 0,472 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 3'432 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.
Am 18.10.2025 markierte das Papier bei 0,924 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,100 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,456 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,301 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.28 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Cavendish Hydrogen möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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