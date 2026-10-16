Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagvormittag mit Verlusten

Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 0,474 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,472 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,472 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 520 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 18.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,924 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 48,755 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,456 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2026 erreicht. Mit Abgaben von 3,801 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Cavendish Hydrogen gewährte am 27.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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