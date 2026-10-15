Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 0,481 EUR. In der Spitze büsste die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,471 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,486 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 11'756 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 0,945 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 96,466 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Abschläge von 5,301 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 48.28 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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