|
15.10.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Donnerstagmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Zuletzt fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,481 EUR ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 0,481 EUR. In der Spitze büsste die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,471 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,486 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 11'756 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 0,945 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 96,466 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2026). Abschläge von 5,301 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 48.28 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie
Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen
Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?
NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- US-Handel endet auf grünem Terrain -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.