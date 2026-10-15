Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag billiger

Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 0,471 EUR abwärts. In der Spitze büsste die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,471 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,486 EUR. Bisher wurden via Tradegate 10'382 Cavendish Hydrogen-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,945 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,850 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 3,188 Prozent wieder erreichen.

Am 27.08.2026 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 48.28 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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