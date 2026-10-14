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14.10.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Cavendish Hydrogen zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,0 Prozent auf 0,491 EUR.
Um 12:28 Uhr sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 0,491 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie sogar auf 0,510 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,478 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'155 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 0,945 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 92,464 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2026 (0,456 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,230 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Cavendish Hydrogen möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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