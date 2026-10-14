Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 0,491 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie sogar auf 0,510 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,478 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'155 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 0,945 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 92,464 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2026 (0,456 EUR). Mit einem Kursverlust von 7,230 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Cavendish Hydrogen möglicherweise am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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