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14.10.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochvormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Cavendish Hydrogen zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,8 Prozent auf 0,485 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 0,485 EUR zu. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,485 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,478 EUR. Bisher wurden heute 13 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,945 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,845 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 6,476 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.
Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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