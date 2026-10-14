Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 0,485 EUR zu. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,485 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,478 EUR. Bisher wurden heute 13 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,945 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,845 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 6,476 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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