Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9253 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’874 -0.1%  Bitcoin 57’300 -3.8%  Dollar 0.8388 0.0%  Öl 96.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ballard Power legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Barbell-Strategie: Das sollten Anleger über die "Hantelstrategie" wissen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Politik oder Markt? Was Gold-Befürworter Peter Schiff nach den Midterms zum Bitcoin-Kurs sagt
Suche...
Plus500 Depot
13.11.2026 16:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Nachmittag schwächer

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,456 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 0,456 EUR. Bei 0,456 EUR markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,456 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'828 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 50,489 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,447 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,866 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umgesetzt.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen

Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen


Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14.11.26 Logo WHS Siemens, D-Wave Quantum & AppLovin: Die spannendsten Aktienanalysen der Woche
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 SMI setzt abermals neue Bestmarke
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
13.11.26 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
13.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Goldpreis im Fokus: Warum die Zentralbanken ihre Reserven neu ausrichten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Nervosität im Halbleitersektor: Wie Anleger ihr Depot gegen einen KI-Crash absichern
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.