Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Nachmittag schwächer

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 0,456 EUR. Bei 0,456 EUR markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,456 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'828 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 50,489 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,447 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,866 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umgesetzt.

Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Redaktion finanzen.ch

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