|
13.11.2026 16:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 0,456 EUR.
Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 16:28 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 0,456 EUR. Bei 0,456 EUR markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,456 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'828 Cavendish Hydrogen-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 50,489 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,447 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 1,866 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umgesetzt.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Cavendish Hydrogen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie
Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen
Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?
NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.