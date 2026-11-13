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13.11.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen steigt am Freitagmittag
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Cavendish Hydrogen-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 0,461 EUR nach oben.
Im Tradegate-Handel gewannen die Cavendish Hydrogen-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,480 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,456 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 6'209 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.
Am 30.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,920 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 99,783 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,447 EUR am 12.11.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,932 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.28 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen.
Redaktion finanzen.ch
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