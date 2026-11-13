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13.11.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Freitagvormittag zu

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Freitagvormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 0,479 EUR.

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,9 Prozent auf 0,479 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie sogar auf 0,479 EUR. Bei 0,456 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'324 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 47,935 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,447 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 7,159 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 48.28 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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