Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,3 Prozent auf 0,475 EUR. In der Spitze legte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,475 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,456 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 29'574 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 48,370 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2026 bei 0,447 EUR. Mit Abgaben von 5,895 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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