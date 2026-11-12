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12.11.2026 16:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Cavendish Hydrogen. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,3 Prozent auf 0,475 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 4,3 Prozent auf 0,475 EUR. In der Spitze legte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,475 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,456 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 29'574 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2026 bei 0,920 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 48,370 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.11.2026 bei 0,447 EUR. Mit Abgaben von 5,895 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’563.35 8.99 STBJYU
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