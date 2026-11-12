Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Wert von 0,456 EUR bewegte sich die Cavendish Hydrogen-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,462 EUR an. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,447 EUR nach. Bei 0,456 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'300 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 30.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,920 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 101,976 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,447 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,866 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Am 27.08.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal waren -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.28 Mio. NOK – eine Minderung von -26,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 65.40 Mio. NOK eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 04.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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