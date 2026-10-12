Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,8 Prozent auf 0,472 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Cavendish Hydrogen-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,470 EUR aus. Bei 0,472 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 12'058 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,979 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 107,635 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 09.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,456 EUR. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 3,393 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Das EPS lag bei -2,19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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