Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Mittag fester

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,3 Prozent auf 0,496 EUR. Bei 0,508 EUR erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,472 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 5'906 Aktien.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,979 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 97,379 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,456 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,165 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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