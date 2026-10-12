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12.10.2026 12:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Mittag fester

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,3 Prozent auf 0,496 EUR.

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 12:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 4,3 Prozent auf 0,496 EUR. Bei 0,508 EUR erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,472 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 5'906 Aktien.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,979 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 97,379 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,456 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,165 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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