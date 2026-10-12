|
12.10.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen steigt am Montagvormittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 0,490 EUR.
Die Cavendish Hydrogen-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 0,490 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,493 EUR. Bei 0,472 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2'752 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.
Bei 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 50,000 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 7,464 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie
Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen
Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?
NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.