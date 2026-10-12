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12.10.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen steigt am Montagvormittag

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen steigt am Montagvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 0,490 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie konnte um 09:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 0,490 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,493 EUR. Bei 0,472 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2'752 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Bei 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 50,000 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 7,464 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 13’841.54 12.10.2026 10:22:37
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Long 12’396.91 8.91 S7SB9U
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