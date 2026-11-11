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11.11.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochmittag behauptet
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,456 EUR.
Zum Vortag unverändert notierte die Cavendish Hydrogen-Aktie um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel bei 0,456 EUR. In der Spitze legte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,457 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,456 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,457 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'518 Cavendish Hydrogen-Aktien.
Am 30.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,920 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 101,976 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,456 EUR ab. Abschläge von 0,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,19 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cavendish Hydrogen -1,75 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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