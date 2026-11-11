Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Cavendish Hydrogen-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,456 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,457 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,456 EUR. Bei 0,457 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 350 Stück.

Bei 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,976 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2026 bei 0,456 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 0,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 27.08.2026 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 48.28 Mio. NOK, gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,18 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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