|
11.11.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag mit angezogener Handbremse
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Cavendish Hydrogen-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,456 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Cavendish Hydrogen-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,456 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,457 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,456 EUR. Bei 0,457 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 350 Stück.
Bei 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 101,976 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2026 bei 0,456 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 0,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 27.08.2026 legte Cavendish Hydrogen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 48.28 Mio. NOK, gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -26,18 Prozent präsentiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie
Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen
Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?
NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im MInus
Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste. Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher.