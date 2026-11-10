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10.11.2026 12:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagmittag gefragt

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 0,463 EUR zu.

Um 12:28 Uhr stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,463 EUR. Bei 0,470 EUR erreichte die Cavendish Hydrogen-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,465 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'460 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,920 EUR) erklomm das Papier am 30.04.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,919 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie. Bei 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 1,537 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umgesetzt.

Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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