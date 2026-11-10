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10.11.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagvormittag im Aufwind
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Cavendish Hydrogen zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,465 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,9 Prozent auf 0,465 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,465 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,465 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 85 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.
Bei 0,920 EUR markierte der Titel am 30.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 98,062 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 1,938 Prozent wieder erreichen.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48.28 Mio. NOK – eine Minderung von -26,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 65.40 Mio. NOK eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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