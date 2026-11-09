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09.11.2026 16:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag kaum bewegt

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag kaum bewegt

Die Aktie von Cavendish Hydrogen zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Cavendish Hydrogen-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,461 EUR.

Mit einem Wert von 0,461 EUR bewegte sich die Cavendish Hydrogen-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,506 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,456 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,456 EUR. Bisher wurden via Tradegate 10'250 Cavendish Hydrogen-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 0,920 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 49,946 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 0,456 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,086 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.08.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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