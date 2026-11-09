Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Montagmittag gesucht

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 0,468 EUR. In der Spitze gewann die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,506 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,456 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5'761 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Bei 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 49,130 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2026 bei 0,456 EUR. Mit Abgaben von 2,671 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 48.28 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen

Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen