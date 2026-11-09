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09.11.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag fester
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 0,468 EUR.
Die Cavendish Hydrogen-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 0,468 EUR. In der Spitze gewann die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,471 EUR. Bei 0,456 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 1'521 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,920 EUR erreichte der Titel am 30.04.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 96,581 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,671 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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