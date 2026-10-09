Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,476 EUR zu. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,482 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,482 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 37'729 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Bei 0,979 EUR markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,889 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 4,206 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,19 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -1,75 NOK in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -26,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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