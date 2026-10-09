Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 0,456 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,456 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,482 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 20'219 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,979 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 53,473 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2026 Kursverluste bis auf 0,456 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 48.28 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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