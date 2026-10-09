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09.10.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag gesucht
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 0,480 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,1 Prozent auf 0,480 EUR zu. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,482 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,482 EUR. Bisher wurden via Tradegate 7'323 Cavendish Hydrogen-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,958 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2026 bei 0,456 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 5,104 Prozent wieder erreichen.
Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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