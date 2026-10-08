Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag im Plus

Das Papier von Cavendish Hydrogen legte um 16:28 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,7 Prozent auf 0,482 EUR. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,490 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,478 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 30'030 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,979 EUR erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cavendish Hydrogen-Aktie 103,112 Prozent zulegen. Am 07.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,456 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,394 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,19 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48.28 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Wasserstoff-Aktien im Abwärtssog: Plug Power und NEL zeitweise mit deutlichen Abschlägen

Ende im Rechtsstreit: Folgt nun die Wende für die NEL ASA-Aktie?

NEL ASA und Cavendish drehen auf - Anleger reagieren auf Wasserstoff-Zahlen