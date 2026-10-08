Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag im Plus

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 0,470 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,478 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,478 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 15'950 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,979 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 51,992 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,456 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 2,979 Prozent wieder erreichen.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Cavendish Hydrogen mit einem Umsatz von insgesamt 48.28 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um -26,18 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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