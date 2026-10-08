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08.10.2026 09:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 0,469 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 0,469 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,469 EUR. Bei 0,478 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 8'110 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,979 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 52,094 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,456 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,772 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,19 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -1,75 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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