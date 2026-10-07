Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochnachmittag Verlust reich

Um 16:28 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 4,5 Prozent auf 0,456 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,456 EUR. Bei 0,478 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 36'595 Stück.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,979 EUR. Mit einem Zuwachs von 114,693 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,456 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 0,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 27.08.2026 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.28 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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