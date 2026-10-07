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07.10.2026 12:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochmittag im Minusbereich
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 0,474 EUR abwärts.
Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 0,474 EUR nach. Die Cavendish Hydrogen-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,472 EUR ab. Bei 0,478 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 11'852 Cavendish Hydrogen-Aktien.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,979 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,540 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,470 EUR am 06.10.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 0,958 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Cavendish Hydrogen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,19 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Am 12.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.
Redaktion finanzen.ch
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