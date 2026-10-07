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07.10.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochvormittag Verlust reich
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,473 EUR ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 0,473 EUR ab. Im Tief verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,473 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,478 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 473 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,979 EUR an. 106,977 Prozent Plus fehlen der Cavendish Hydrogen-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,470 EUR ab. Abschläge von 0,740 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 27.08.2026 äusserte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,19 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 NOK erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -26,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 65.40 Mio. NOK in den Büchern gestanden.
Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2026 wird am 12.11.2026 erwartet. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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