Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Um 16:28 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,467 EUR ab. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,456 EUR nach. Bei 0,456 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 10'522 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,920 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie ist somit 97,213 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,456 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,358 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -26,18 Prozent zurück. Hier wurden 48.28 Mio. NOK gegenüber 65.40 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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