Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagmittag mit Kursverlusten

Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 0,461 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,456 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,456 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8'772 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,783 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 03.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,456 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 1,098 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.08.2026 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,19 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -1,75 NOK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cavendish Hydrogen im vergangenen Quartal 48.28 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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