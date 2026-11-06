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06.11.2026 12:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagmittag mit Kursverlusten

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Freitagmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 0,461 EUR.

Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 0,461 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,456 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,456 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8'772 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 99,783 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Am 03.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 0,456 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 1,098 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.08.2026 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,19 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -1,75 NOK in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Cavendish Hydrogen im vergangenen Quartal 48.28 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umsetzen können.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 12.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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