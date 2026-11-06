Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag mit Abschlägen

Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:28 Uhr um 3,1 Prozent auf 0,456 EUR nach. Der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,456 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,456 EUR. Zuletzt wechselten 931 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,920 EUR. Gewinne von 101,976 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,456 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 0,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,19 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -1,75 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -26,18 Prozent auf 48.28 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 65.40 Mio. NOK umgesetzt.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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