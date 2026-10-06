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06.10.2026 16:29:00

Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger schicken Cavendish Hydrogen am Nachmittag ins Plus

Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger schicken Cavendish Hydrogen am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 0,485 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 0,485 EUR. In der Spitze legte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,485 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,481 EUR. Zuletzt wechselten 23'770 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,979 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,856 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2026 bei 0,470 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 3,301 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.28 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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