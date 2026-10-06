Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger schicken Cavendish Hydrogen am Nachmittag ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 0,485 EUR. In der Spitze legte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,485 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,481 EUR. Zuletzt wechselten 23'770 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,979 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 101,856 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2026 bei 0,470 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 3,301 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Cavendish Hydrogen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48.28 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -26,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.40 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 12.11.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 18.11.2027.

Redaktion finanzen.ch

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