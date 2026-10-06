Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagmittag schwächer

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 0,472 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,470 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,481 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18'624 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 0,979 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 51,839 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2026 auf bis zu 0,470 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,424 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK gegenüber -1,75 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -26,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 65.40 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48.28 Mio. NOK.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2027 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

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