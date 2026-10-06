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06.10.2026 09:29:00
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 0,475 EUR.
Um 09:28 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,475 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,470 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,481 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'039 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,979 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,105 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,470 EUR am 06.10.2026. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 1,064 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.ch
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