Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Vormittag tiefer

Um 09:28 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 0,475 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,470 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,481 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'039 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,979 EUR) erklomm das Papier am 11.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,105 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,470 EUR am 06.10.2026. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 1,064 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.08.2026 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Cavendish Hydrogen hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,19 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 NOK je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48.28 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -26,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 65.40 Mio. NOK umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Cavendish Hydrogen dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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