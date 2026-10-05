Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Kursabschlägen

Um 16:28 Uhr ging es für die Cavendish Hydrogen-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 0,476 EUR. Das Tagestief markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,476 EUR. Mit einem Wert von 0,484 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 52'099 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,979 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 51,430 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,476 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 27.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,19 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,75 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -26,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48.28 Mio. NOK im Vergleich zu 65.40 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Cavendish Hydrogen am 12.11.2026 präsentieren. Am 18.11.2027 wird Cavendish Hydrogen schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch

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